Київ не найдорожчий? Як змінилися ціни на будинки в Україні та де найдешевше житло

08:00 18.05.2026 Пн
У яких містах вартість нерухомості зростає найшвидше?
Василина Копитко
У Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі ціни на будинки впали (фото ілюстративне: Getty Images)
В Україні спостерігається значний розрив у вартості приватної нерухомості. У той час як у Львові та Києві ціни на будинки продовжують ставити рекорди, у прифронтових регіонах та на півночі країни житло можна придбати в рази дешевше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Лідери ринку: Найдорожче житло зафіксовано у Львові та Києві - медіанна ціна будинку сягає 220 тис. доларів.
  • Найдешевші варіанти: У Чернігові приватний будинок коштує в середньому 28,8 тис. доларів, що у 7,5 раза дешевше, ніж у столиці.
  • Динаміка зростання: Найшвидше ціни ростуть у Луцьку (+27%) та Чернівцях (+23%).
  • Ціна "квадрата": Львів обігнав Київ за вартістю метра - 1420 доларів проти 1250 доларів.
  • Негативна корекція: У Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі ціни за рік знизилися на 1-5%.

Географія цін: де найдорожчі метри

За даними аналітики ЛУН станом на кінець квітня 2026 року, поріг у 1000 доларів за кв. м подолали чотири міста. Найвищу вартість зафіксовано у Львові, де медіанний "квадрат" коштує 1420 доларів. Київ посідає друге місце з показником 1250 доларів.

Також до списку найдорожчих міст увійшли:

  • Ужгород - 1190 доларів за кв. м;
  • Одеса - 1050 доларів за кв. м;
  • Івано-Франківськ - 964 доларів за кв. м.

Натомість найнижчі ціни на приватний сектор зберігаються у містах, що перебувають під постійним тиском через близькість до фронту або кордону. У Миколаєві метр коштує 425 доларів, у Запоріжжі - 440 доларів, у Чернігові - 455 доларів.

Київ не найдорожчий? Як змінилися ціни на будинки в Україні та де найдешевше житлоСередні ціни на будинки в Україні (інфографіка ЛУН)

Чому така різниця

Експерти наголошують, що пряме порівняння загальної вартості будинків не завжди є коректним через різницю у площах.

"Медіанна площа будинків у Києві та Львові становить 175-180 кв. м, тоді як у Чернігові - близько 60 кв. м. Тому аналіз вартості квадратного метра дає точнішу картину ринку", - зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

Київ не найдорожчий? Як змінилися ціни на будинки в Україні та де найдешевше житлоЦіни за 1 кв. м у різних містах України (інфографіка ЛУН)

Де ціни ростуть найшвидше, а де падають

Ринок демонструє нерівномірність, зумовлену фактором безпеки. У західних областях та центрі попит стимулює зростання: окрім Луцька та Чернівців, суттєвий приріст (+15-17%) показали Ужгород, Львів та Черкаси.

Водночас у Дніпрі, Полтаві, Миколаєві та Запоріжжі зафіксовано зниження вартості на 1-5% за рік, що відображає локальні ризики та рівень попиту в цих регіонах.

