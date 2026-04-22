ПриватБанк ухвалив важливе рішення про тарифи на карткові перекази: про що мова

ПриватБанк продовжив дію знижених тарифів на міжнародні перекази з картки на картку. Пільгові умови діятимуть до 31 травня 2026 року, щоб зробити цифрові сервіси доступнішими для українців.
РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.
Головне:
До кінця травня міжнародні перекази у Приват24 здійснюватимуться за зниженими тарифами. Зокрема, переказ коштів із закордонних карток на картки ПриватБанк коштує 1% від суми замість 1,5%. Водночас перекази з валютних карток банку на іноземні картки також становлять 1% (мінімум 50 грн) замість 2%.
Надіслати кошти можна через мобільний застосунок або веб-версію Приват24.
Щоб отримати переказ із-за кордону, потрібно:
Для переказу за кордон необхідно вказати дані іноземної картки та суму.
Перекази за кордон доступні лише з валютних карток у доларах або євро. Відкрити таку картку можна дистанційно через Приват24, а валюту – придбати онлайн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.