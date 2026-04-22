ПриватБанк ухвалив важливе рішення про тарифи на карткові перекази: про що мова

11:16 22.04.2026 Ср
2 хв
Скільки коштуватимуть міжнародні перекази з карток та до якого терміну діятимуть знижки?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: ПриватБанк продовжив пільгові тарифи на перекази (НБУ)

ПриватБанк продовжив дію знижених тарифів на міжнародні перекази з картки на картку. Пільгові умови діятимуть до 31 травня 2026 року, щоб зробити цифрові сервіси доступнішими для українців.

Скільки тепер коштують перекази та як ними скористатися – повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

Читайте також: Курс долара і євро несподівано впав: як обмінники та банки змінили "цінники" 22 квітня

Головне:

  • Термін дії: до 31 травня 2026 року
  • Перекази з-за кордону: 1% замість 1,5%
  • Перекази за кордон: 1% замість 2% (мінімум 50 грн)
  • Сервіс: через додаток та веб-версію Приват24
  • Валюта: перекази за кордон – лише з валютних карток

До кінця травня міжнародні перекази у Приват24 здійснюватимуться за зниженими тарифами. Зокрема, переказ коштів із закордонних карток на картки ПриватБанк коштує 1% від суми замість 1,5%. Водночас перекази з валютних карток банку на іноземні картки також становлять 1% (мінімум 50 грн) замість 2%.

Надіслати кошти можна через мобільний застосунок або веб-версію Приват24.

Щоб отримати переказ із-за кордону, потрібно:

  • ввести реквізити закордонної картки
  • обрати картку для зарахування
  • підтвердити операцію

Для переказу за кордон необхідно вказати дані іноземної картки та суму.

Перекази за кордон доступні лише з валютних карток у доларах або євро. Відкрити таку картку можна дистанційно через Приват24, а валюту – придбати онлайн.

Продовження пільгових тарифів дозволить українцям дешевше здійснювати міжнародні перекази та підтримувати близьких за кордоном. Знижені комісії діятимуть щонайменше до кінця травня 2026 року.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Більше по темі:
ПриватБанкФінансиГрошові перекази