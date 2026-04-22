ПриватБанк ухвалив важливе рішення про тарифи на карткові перекази: про що мова

До кінця травня міжнародні перекази у Приват24 здійснюватимуться за зниженими тарифами. Зокрема, переказ коштів із закордонних карток на картки ПриватБанк коштує 1% від суми замість 1,5%. Водночас перекази з валютних карток банку на іноземні картки також становлять 1% (мінімум 50 грн) замість 2%.

Надіслати кошти можна через мобільний застосунок або веб-версію Приват24.

Щоб отримати переказ із-за кордону, потрібно:

ввести реквізити закордонної картки

обрати картку для зарахування

підтвердити операцію

Для переказу за кордон необхідно вказати дані іноземної картки та суму.

Перекази за кордон доступні лише з валютних карток у доларах або євро. Відкрити таку картку можна дистанційно через Приват24, а валюту – придбати онлайн.

Продовження пільгових тарифів дозволить українцям дешевше здійснювати міжнародні перекази та підтримувати близьких за кордоном. Знижені комісії діятимуть щонайменше до кінця травня 2026 року.