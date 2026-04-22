ПриватБанк принял важное решение о тарифах на карточные переводы: о чем речь

11:16 22.04.2026 Ср
2 мин
Сколько будут стоить международные переводы с карт и до какого срока будут действовать скидки?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: ПриватБанк продлил льготные тарифы на переводы (НБУ)

ПриватБанк продлил действие сниженных тарифов на международные переводы с карты на карту. Льготные условия будут действовать до 31 мая 2026 года, чтобы сделать цифровые сервисы более доступными для украинцев.

Сколько теперь стоят переводы и как ими воспользоваться - сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.

Главное:

  • Срок действия: до 31 мая 2026 года
  • Переводы из-за границы: 1% вместо 1,5%
  • Переводы за границу: 1% вместо 2% (минимум 50 грн)
  • Сервис: через приложение и веб-версию Приват24
  • Валюта: переводы за границу - только с валютных карт

До конца мая международные переводы в Приват24 будут осуществляться по сниженным тарифам. В частности, перевод средств с зарубежных карт на карты ПриватБанк стоит 1% от суммы вместо 1,5%. В то же время переводы с валютных карт банка на иностранные карты также составляют 1% (минимум 50 грн) вместо 2%.

Отправить средства можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24.

Чтобы получить перевод из-за рубежа, нужно:

  • ввести реквизиты зарубежной карты
  • выбрать карту для зачисления
  • подтвердить операцию

Для перевода за границу необходимо указать данные иностранной карты и сумму.

Переводы за границу доступны только с валютных карт в долларах или евро. Открыть такую карту можно дистанционно через Приват24, а валюту - приобрести онлайн.

Продление льготных тарифов позволит украинцам дешевле осуществлять международные переводы и поддерживать близких за рубежом. Сниженные комиссии будут действовать как минимум до конца мая 2026 года.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

