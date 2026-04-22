ПриватБанк принял важное решение о тарифах на карточные переводы: о чем речь

ПриватБанк продлил действие сниженных тарифов на международные переводы с карты на карту. Льготные условия будут действовать до 31 мая 2026 года, чтобы сделать цифровые сервисы более доступными для украинцев.
Сколько теперь стоят переводы и как ими воспользоваться - сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.
Главное:
До конца мая международные переводы в Приват24 будут осуществляться по сниженным тарифам. В частности, перевод средств с зарубежных карт на карты ПриватБанк стоит 1% от суммы вместо 1,5%. В то же время переводы с валютных карт банка на иностранные карты также составляют 1% (минимум 50 грн) вместо 2%.
Отправить средства можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24.
Чтобы получить перевод из-за рубежа, нужно:
Для перевода за границу необходимо указать данные иностранной карты и сумму.
Переводы за границу доступны только с валютных карт в долларах или евро. Открыть такую карту можно дистанционно через Приват24, а валюту - приобрести онлайн.
