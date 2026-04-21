"Стрімкого зростання немає": експерт пояснив, що відбувається з курсом долара
Попри гучні заголовки про "стрімке зродожчання" валюти, ситуація на ринку залишається під контролем і цілком вписується в межі норми.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк Тарас Лєсовий.
Головне:
- Зростання курсу: долар на міжбанку додав близько 0,15 грн
- Це норма: щоденні коливання в межах 0,15-0,2 грн не є загрозливими
- "Стрімкого зростання" немає: зміна становить лише 0,3% за день
- Попит переважає: на 10-15% більше за пропозицію
- Причина: вплив глобальних подій і високий попит на валюту
Так, вчора Нацбанк підвищив курс євро до нового максимуму - 51,89 гривень, а долар вже перевищив 44 гривні. Втім, за словами Лєсового, станом на 20 квітня різких змін на валютному ринку України не відбулося, попри зростання курсу долара. Коливання залишаються в межах норми і відповідають режиму "керованої гнучкості".
За словами Лєсового, вчора курс долара на міжбанку зріс приблизно на 0,15 грн, що є типовим для поточної моделі валютного ринку.
"Щоденні коливання в межах 0,15-0,2 грн є нормальними і не становлять загрози", - пояснює експерт.
Він додає, що різниця між курсами купівлі та продажу залишається мінімальною - близько 0,03 грн, що свідчить про стабільну ситуацію.
Експерт наголошує, що заяви про різке подорожчання долара є перебільшеними.
За його словами, ознакою справді різких змін можна вважати коливання на рівні 2-3% за день (приблизно 0,9-1,3 грн). Натомість 20 квітня курс зріс лише на 0,3%, що не виходить за межі звичайної динаміки.
Наразі попит на валюту перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Це нетипова ситуація для весни, коли зазвичай ринок більш збалансований.
Серед причин - глобальні фактори, зокрема геополітична нестабільність і війна на Близькому Сході. Через це зростає попит на валюту з боку енерготрейдерів, які закуповують пальне.
Лєсовий переконаний, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а зростання курсу долара відбувається у межах норми. Попри підвищений попит на валюту, різких стрибків експерт не прогнозують, доки зберігається чинний режим регулювання ринку.
