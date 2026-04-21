ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

"Стрімкого зростання немає": експерт пояснив, що відбувається з курсом долара

10:54 21.04.2026 Вт
2 хв
Чому долар знову дорожчає і чи варто чекати різких стрибків курсу?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
"Стрімкого зростання немає": експерт пояснив, що відбувається з курсом долара Фото: курс валют змінюється у межах норми (Getty Images)

Попри гучні заголовки про "стрімке зродожчання" валюти, ситуація на ринку залишається під контролем і цілком вписується в межі норми.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк Тарас Лєсовий.

Головне:

  • Зростання курсу: долар на міжбанку додав близько 0,15 грн
  • Це норма: щоденні коливання в межах 0,15-0,2 грн не є загрозливими
  • "Стрімкого зростання" немає: зміна становить лише 0,3% за день
  • Попит переважає: на 10-15% більше за пропозицію
  • Причина: вплив глобальних подій і високий попит на валюту

Так, вчора Нацбанк підвищив курс євро до нового максимуму - 51,89 гривень, а долар вже перевищив 44 гривні. Втім, за словами Лєсового, станом на 20 квітня різких змін на валютному ринку України не відбулося, попри зростання курсу долара. Коливання залишаються в межах норми і відповідають режиму "керованої гнучкості".

За словами Лєсового, вчора курс долара на міжбанку зріс приблизно на 0,15 грн, що є типовим для поточної моделі валютного ринку.

"Щоденні коливання в межах 0,15-0,2 грн є нормальними і не становлять загрози", - пояснює експерт.

Він додає, що різниця між курсами купівлі та продажу залишається мінімальною - близько 0,03 грн, що свідчить про стабільну ситуацію.

Експерт наголошує, що заяви про різке подорожчання долара є перебільшеними.

За його словами, ознакою справді різких змін можна вважати коливання на рівні 2-3% за день (приблизно 0,9-1,3 грн). Натомість 20 квітня курс зріс лише на 0,3%, що не виходить за межі звичайної динаміки.

Наразі попит на валюту перевищує пропозицію приблизно на 10-15%. Це нетипова ситуація для весни, коли зазвичай ринок більш збалансований.

Серед причин - глобальні фактори, зокрема геополітична нестабільність і війна на Близькому Сході. Через це зростає попит на валюту з боку енерготрейдерів, які закуповують пальне.

Лєсовий переконаний, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а зростання курсу долара відбувається у межах норми. Попри підвищений попит на валюту, різких стрибків експерт не прогнозують, доки зберігається чинний режим регулювання ринку.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара
