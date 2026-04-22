Курс долара і євро несподівано впав: як обмінники та банки змінили "цінники" 22 квітня

08:57 22.04.2026 Ср
2 хв
ПриватБанк та Monobank знизили курси продажу на 20-28 копійок
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Після кількох днів зростання валютний ринок України продемонстрував розворот. У середу, 22 квітня, долар та євро почали втрачати в ціні.

Де зараз найвигідніше купувати валюту та чи підтримали тренд на зниження готівкові обмінники - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: "Стрімкого зростання немає": експерт пояснив, що відбувається з курсом долара

Головне:

  • Зміна тренду: Долар та євро синхронно пішли на зниження. В обмінниках середня ціна продажу долара впала до 43,90 грн, євро - до 51,85 грн.
  • ПриватБанк: Суттєво опустив курс - долар у касах подешевшав до 44,20 грн, а євро - до 52,10 грн.
  • Monobank: Встановив одні з найвищих темпів зниження: долар по 44,23 грн, євро - по 52,07 грн (мінус 28 коп.).
  • Ощадбанк: Також переписав цінники; у мобільному застосунку долар доступний по 44,25 грн, євро - по 52,20 грн.
  • Стабільність у ПУМБ: Банк поки тримає позиції - долар у касі продають без змін по 44,40 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, сьогодні вранці середній курс долара в обмінниках при купівлі становить 43,90 (-15 коп) гривні, а здати можна по 43,75 (-15 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а здати - по 51,60 (-20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 22 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 22 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,35 (+5 коп) гривні, а купують - по 43,85 (+5 коп) гривні.

Євро ж в банках тримається на рівні 52,25 (-4 коп) гривень при купівлі, а здати можна по 51,58 (+8 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,20 (-25 коп) гривні, а для карток курс 44,24 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 52,10 (-25 коп) гривні, а карткою - 52,08 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари через мобільний застосунок по 44,25 (-10 коп) гривні, а для карток - 44,40 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 52,20 (-15 коп) гривні, а безнал - 52,40 (-5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар в касі можна купити по 44,40 (без змін) гривні, а безнал - 44,20 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банк продає по 52,30 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 (-20 коп) гривні, а євро - по 52,07 (-28 коп) гривні.

Дані наведені у порівнянні з показниками на ранок вівторка, 21 квітня.

Читайте також: Євро під 52 гривні, долар зупинився: курс НБУ на 22 квітня та що відбувається з валютою

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію