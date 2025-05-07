"ПриватБанк" повернув важливу послугу: що зміниться для клієнтів

Як саме клієнтам "ПриватБанку" купувати квитки

Українцям розповіли, що клієнти "ПриватБанку" можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів "Укрзалізниці" по Україні онлайн:

через звичні сервіси у мобільному банку "Приват24";

на спеціальному "квитковому" сайті bilet.pb.ua.

Уточнюється, що вже зараз банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм ауту відповідних сервісів "Укрзалізниці".

Це було пов'язано з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси.

Наголошується, що крім залізничних квитків, через "ПриватБанк" можна також швидко та зручно придбати квитки на автобуси:

в будь-якому напрямку по Україні;

за кордон.

Публікація "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)