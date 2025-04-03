"Укрзалізниця" повертає квитки, куплені до кібератаки: як їх отримати
"Укрзалізниця" відновлює квитки, придбані до кібератаки. Пасажири можуть отримати їх у своєму акаунті за кілька кроків.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку та на сайті "Укрзалізниці" до кібератаки", - повідомили в компанії.
Щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:
- зайти у свій акаунт на сайті або в застосунку "Укрзалізниці";
- натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;
- натиснути кнопку "Завантажити PDF-квиток" та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.
В компанії порекомендували пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".
"Всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача", - пояснили в "Укрзалізниці".
Кібератака на "Укрзалізницю"
Нагадаємо, минулого місяця "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.
Наразі відновлено інтеграцію "Укрзалізниці" з платформою "Армія+" для продажу квитків зі спецрезерву для військових. Також відновлено моніторинг та автоматичний викуп квитків через мобільний додаток і офіційний сайт.
Також компанії вдалося поновити верифікацію через "Дія.Підпис", що забезпечує доступ до популярних міжнародних рейсів для військових.
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