"ПриватБанк" вернул важную услугу: что изменится для клиентов

"ПриватБанк" возобновил продажу железнодорожных билетов онлайн. Это стало возможным после ликвидации "Укрзализныцей" последствий кибератаки на сервисы компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения в Telegram.
Украинцам рассказали, что клиенты "ПриватБанка" могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов "Укрзализныци" по Украине онлайн:
Уточняется, что уже сейчас банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм аута соответствующих сервисов "Укрзализныци".
Это было связано с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы.
Отмечается, что кроме железнодорожных билетов, через "ПриватБанк" можно также быстро и удобно приобрести билеты на автобусы:
Напомним, ранее мы рассказывали, была ли утечка данных о грузах или пассажирах во время кибератаки на "Укрзализныцю".
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