"ПриватБанк" вернул важную услугу: что изменится для клиентов

Как именно клиентам "ПриватБанка" покупать билеты

Украинцам рассказали, что клиенты "ПриватБанка" могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов "Укрзализныци" по Украине онлайн:

через привычные сервисы в мобильном банке "Приват24";

на специальном "билетном" сайте bilet.pb.ua.

Уточняется, что уже сейчас банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм аута соответствующих сервисов "Укрзализныци".

Это было связано с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы.

Отмечается, что кроме железнодорожных билетов, через "ПриватБанк" можно также быстро и удобно приобрести билеты на автобусы:

в любом направлении по Украине;

за границу.

Публикация "ПриватБанка" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)