ПриватБанк обнародовал график работы отделений на праздники

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк изменит график из-за длинных выходных на Пасху и 1 мая

Крупнейший украинский банк, государственный "ПриватБанк" обнародовал график работы в конце апреля - начале мая. График размещен на странице банка в Facebook.

Согласно графику, отделения будут работать:

27.04 - режим работы сокращен на 1 час;

28-29.04 - работают отделения с графиком работы в праздничные дни;

30.04 - работают отделения с графиком работы в праздничные дни, закрываются на 1 час раньше;

01.05 - работают отделения с графиком работы в праздничные дни;

08.05 - режим работы сокращен на 1 час;

09.05 - работают отделения с графиком работы в праздничные дни;

11.05 - режим работы сокращен на 1 час.

В "Приватбанке" также напомнили, что интернет-банк Приват24, терминалы и банкоматы работают круглосуточно, в любой день.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году, согласно которому, дни работы украинской банковской системы переносятся с: вторника 30 апреля - на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря; вторник, 31 декабря - на субботу 28 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Таким образом, в конце апреля - начале конце апреля - начале мая выходными будут пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.