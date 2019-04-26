ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята

Банк змінить графік через довгі вихідні на Великдень і 1 травня
Найбільший український банк, державний "ПриватБанк" оприлюднив графік роботи наприкінці квітня - початку травня. Графік розміщений на сторінці банку у Facebook.
Згідно з графіком, відділення працюватимуть:
У "ПриватБанку" також нагадали, що інтернет-банк Приват24, термінали та банкомати працюють цілодобово у будь-який день.
Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році, згідно з яким, дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.
Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.
Таким чином, наприкінці квітня - початку наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.