ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята

Новини » Економіка    26.04.2019 - 11:51
ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк змінить графік через довгі вихідні на Великдень і 1 травня

Найбільший український банк, державний "ПриватБанк" оприлюднив графік роботи наприкінці квітня - початку травня. Графік розміщений на сторінці банку у Facebook.

Згідно з графіком, відділення працюватимуть:

  • 27.04 - режим роботи скорочений на 1 годину;
  • 28-29.04 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;
  • 30.04 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні, закриваються на 1 годину раніше;
  • 01.05 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;
  • 08.05 - режим роботи скорочений на 1 годину;
  • 09.05 - працюють відділення з графіком роботи у святкові дні;
  • 11.05 - режим роботи скорочений на 1 годину.

У "ПриватБанку" також нагадали, що інтернет-банк Приват24, термінали та банкомати працюють цілодобово у будь-який день.

ПриватБанк оприлюднив графік роботи відділень на свята

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році, згідно з яким, дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Таким чином, наприкінці квітня - початку наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

Під гарантію підпадає менше половини суми вкладів в банках НБУ оновив прогноз щодо інфляції
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України банкиПриватБанкПраздники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся