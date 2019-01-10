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Кабмин утвердил дополнительные выходные в 2019

Новости » Общество    10.01.2019 - 12:58
Кабмин утвердил дополнительные выходные в 2019
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Выходные на Пасху объединили с первомайскими

Кабинет министров Украины на заседании 10 января утвердил перенос рабочих дней в 2019 году. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что для рационального использования рабочего времени и создание благоприятных условий для празднования в 2019 году 1 мая (Дня труда) и 1 января 2020 года Нового года рекомендуется для работников с пятидневной рабочей неделей с выходными в субботу и воскресенье перенести в 2019 году рабочие дни с:

  • вторника 30 апреля на субботу 11 мая;
  • понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря;
  • вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, как ранее писал Styler, с 2019 года украинцам прогнозируют глобальные проблемы на рынке труда. Это связано с тем, что молодежь активно выезжает за границу, а работодатели неохотно предлагают работу сотрудникам старше 45 лет. Параллельно меняется и глобальный рынок - все больше компаний отказываются от полной рабочей недели.

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