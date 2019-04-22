В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд

Фото: выходные дни (коллаж РБК-Украина)

Один из этих выходных дней придется отработать 11 мая

В конце апреля - начале мая для работников с пятидневной рабочей неделей будет пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в воскресенье, 28 апреля, на который выпадает Пасха, переносится на понедельник.

Кроме того, Кабмин решил сделать выходным и вторник, 30 апреля, и перенести рабочий день на субботу, 11 мая.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество (82,2%), Пасха (81,7%) и Новый год (75,3%). День международной солидарности трудящихся (1 мая) любят 10,8% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.