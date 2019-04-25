Moody's может снизить рейтинг Украины в случае возврата ПриватБанка Коломойскому

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Агентство предупредило Зеленского о негативных последствиях

Международное рейтинговое агентство предупредило о рисках для кредитного рейтинга Украины, если национализированный ПриватБанк будет возвращен Игорю Коломойскому. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.

В Moody's отметили, что изменения в банковском секторе, в том числе в ПриватБанке, стали одним из самых больших успехов экономических реформ в Урине за последние пять лет.

Аналитики агентства предупреждают, что любая угроза возврата ПриватБанка его бывшим владельцам, в том числе и вмешательство в судебный процесс новоизбранного президента Владимира Зеленского, станет серьезным откатом реформ.

При этом в Moody's считают подобный сценарий не самым вероятным, однако отмечают, что такое развитие событий окажет значительное негативное влияние на кредитный профиль Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".