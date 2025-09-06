У "Приват24" стався збій: які сервіси не працювали та що кажуть у банку
У мобільному застосунку "Приват24" сьогодні зранку, 6 вересня, стався збій. Так, спостерігались складнощі при створенні платежів та оновленні виписок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram PrivatBank Insider.
"Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів. Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів", - зазначили у "ПриватБанку".
Зазначається, що про стабілізацію роботи онлайн-сервісів буде повідомлено додатково.
Оновлено
"Наразі всі сервіси працюють в стандартному режимі. Дякуємо за довіру", - зазначили у "ПриватБанку".
Зміни в роботі "Приват24"
Нагадаємо, що попередній технічний збій у роботі "Приват24" спостерігався 22 серпня. Клієнти "ПриватБанку" не могли увійти у мобільний застосунок ані з телефона, ані з комп’ютера..
Окрім того, раніше у попереджали про регламентні роботи, які проводяться для забезпечення безперебійної роботи сервісу та безпеки операцій із платіжними картками.
Також раніше у застосунку "Приват24" з’явився новий сервіс, який дозволяє поповнювати картки ПриватБанку з карток будь-якого банку України без введення реквізитів - за допомогою Google Pay або Apple Pay.
Окрім того, "ПриватБанк" з червня 2025 року дзвонить клієнтам виключно з короткого номера 3700. Дзвінки з інших номерів або через месенджери можуть бути шахрайством. Клієнти можуть перевірити номер у додатку "Приват24". Корпоративні клієнти отримуватимуть дзвінки від персональних менеджерів.