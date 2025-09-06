У "Приват24" стався збій: які сервіси не працювали та що кажуть у банку

У мобільному застосунку "Приват24" сьогодні зранку, 6 вересня, стався збій. Так, спостерігались складнощі при створенні платежів та оновленні виписок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram PrivatBank Insider.

"Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів. Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів", - зазначили у "ПриватБанку".

Зазначається, що про стабілізацію роботи онлайн-сервісів буде повідомлено додатково.

Оновлено

"Наразі всі сервіси працюють в стандартному режимі. Дякуємо за довіру", - зазначили у "ПриватБанку".