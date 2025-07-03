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У "ПриватБанку" важливі зміни: стосуються поповнення карт

Четвер 03 липня 2025 13:54
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У "ПриватБанку" важливі зміни: стосуються поповнення карт Фото: Додаток "Приват24" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У застосунку "Приват24" з’явився новий сервіс, який дозволяє поповнювати картки ПриватБанку з карток будь-якого банку України без введення реквізитів - за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі "Приват24" почали отримувати повідомлення про новий сервіс у додатку.

У &quot;ПриватБанку&quot; важливі зміни: стосуються поповнення карт
Повідомлення у додатку "Приват24" (скриншот: РБК-Україна)

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

  • авторизуватись у додатку Приват24;
  • перейти до меню "Поповнити рахунок";
  • ввести суму;
  • обрати спосіб оплати - Google Pay або Apple Pay;
  • вибрати картку з гаманця й підтвердити платіж.
Як поповнити картку через Google Pay та Apple Pay (скриншот: РБК-Україна)

Усі реквізити картки автоматично підтягнуться із мобільного гаманця, тому вводити їх вручну не потрібно. Повідомляється, що сервіс доступний для поповнення карток з будь-якого українського банку. Однак користувачів попереджають, що під час поповнення може стягуватися комісія.

Раніше РБК-Україна писало, що "ПриватБанк" з червня 2025 року дзвонить клієнтам виключно з короткого номера 3700. Дзвінки з інших номерів або через месенджери можуть бути шахрайством. Клієнти можуть перевірити номер у додатку "Приват24". Корпоративні клієнти отримуватимуть дзвінки від персональних менеджерів. Банк закликає бути уважними і перевіряти дзвінки.

Також ми писали, що українські банки знизили ліміти на перекази між фізособами. З 1 червня 2025 року максимальна сума зменшена з 150 до 100 тисяч гривень. Ліміт не стосується зняття готівки, оплат, переказів між власними рахунками та деяких інших операцій. Для більших сум потрібно надати підтвердження доходу або волонтерської діяльності.

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