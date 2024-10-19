"Приват24" не працюватиме в ніч на неділю: в чому причина

В ніч на 20 жовтня державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у застосунку "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 07:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк .

"Друзі, в ніч на 20 жовтня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Тож з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомили в пресслужбі.

За даними компанії, регламентні роботи необхідні, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися Приват24 чи мережею безготівкової оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", - пояснили в банку.