В "Приват24" произошел сбой: какие сервисы не работали и что говорят в банке

В мобильном приложении "Приват24" сегодня утром, 6 сентября, произошел сбой. Так, наблюдались сложности при создании платежей и обновлении выписок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram PrivatBank Insider.

"Сейчас наблюдаем сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов. Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей", - отметили в "ПриватБанке".

Отмечается, что о стабилизации работы онлайн-сервисов будет сообщено дополнительно.

Обновлено

"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме. Спасибо за доверие", - отметили в "ПриватБанке".