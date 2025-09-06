ua en ru
В "Приват24" произошел сбой: какие сервисы не работали и что говорят в банке

Суббота 06 сентября 2025 09:12
В "Приват24" произошел сбой: какие сервисы не работали и что говорят в банке Фото: в "Приват24" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В мобильном приложении "Приват24" сегодня утром, 6 сентября, произошел сбой. Так, наблюдались сложности при создании платежей и обновлении выписок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram PrivatBank Insider.

"Сейчас наблюдаем сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов. Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей", - отметили в "ПриватБанке".

Отмечается, что о стабилизации работы онлайн-сервисов будет сообщено дополнительно.

Обновлено

"Сейчас все сервисы работают в стандартном режиме. Спасибо за доверие", - отметили в "ПриватБанке".

Изменения в работе "Приват24"

Напомним, что предыдущий технический сбой в работе "Приват24" наблюдался 22 августа. Клиенты "ПриватБанка" не могли войти в мобильное приложение ни с телефона, ни с компьютера.

Кроме того, ранее в предупреждали о регламентных работах, которые проводятся для обеспечения бесперебойной работы сервиса и безопасности операций с платежными картами.

Также ранее в приложении "Приват24" появился новый сервис, который позволяет пополнять карты ПриватБанка с карт любого банка Украины без ввода реквизитов - с помощью Google Pay или Apple Pay.

Кроме того, "ПриватБанк" с июня 2025 года звонит клиентам исключительно с короткого номера 3700. Звонки с других номеров или через мессенджеры могут быть мошенничеством. Клиенты могут проверить номер в приложении "Приват24". Корпоративные клиенты будут получать звонки от персональных менеджеров.

