У Приват24 стався масштабний збій

11:50 11.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо станом на зараз?
aimg Олена Чупровська
Фото: масштабний збій у роботі Приват24 (Getty Images)

У застосунку Приват24 стався масштабний збій.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

Як свідчать повідомлення користувачів сервісу у соцмережах, збій почали фіксувати сьогодні, 11 травня, близько 11:30. У застосунок неможливо увійти. Відповідно, неможливо виконати будь-які операції.

У більшості користувачів сервіс не завантажується.

"Помилка виконання операції. Будь-ласка, повторіть пізніше", - йдеться у повідомленні.

Фото: збій застосунку Приват24 (РБК-Україна)

Також деякі користувачі повідомляють про помилку з кодом 502.

У Приват24 вже прокоментували тимчасовий збій.

"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов‘язані з ситуацією", - в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

Оновлено о 12:08

У "ПриватБанку" повідомили про відновлення роботів сервісу.

"Іноді трапляються збої, але ми завжди швидко реагуємо, щоб ви могли користуватися сервісом без затримок", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що масштабний збій стався у роботі "Нової пошти". Користувачі масово не могли користуватись мобільним додатком.

А ще раніше подібний збій відбувався у застосунку "Резерв+". На екрані з'являлася повідомлення про те, що "Резерв+" сталась технічна проблема

