В Приват24 произошел масштабный сбой

11:50 11.05.2026 Пн
2 мин
Что известно по состоянию на сейчас?
aimg Елена Чупровская
Фото: масштабный сбой в работе Приват24 (Getty Images)

В приложении Приват24 произошел масштабный сбой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

Читайте также: В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой

Как свидетельствуют сообщения пользователей сервиса в соцсетях, сбой начали фиксировать сегодня, 11 мая, около 11:30. В приложение невозможно войти. Соответственно, невозможно выполнить какие-либо операции.

У большинства пользователей сервис не загружается.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", - говорится в сообщении.

Фото: сбой приложения Приват24 (РБК-Украина)

Также некоторые пользователи сообщают об ошибке с кодом 502.

В Приват24 уже прокомментировали временный сбой.

"Мы работаем над устранением временного технического сбоя с авторизацией и входом в Приват24. Приносим извинения у наших клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

Обновлено в 12:08

В "ПриватБанке" сообщили о восстановлении роботов сервиса.

"Иногда случаются сбои, но мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что масштабный сбой произошел в работе "Новой почты". Пользователи массово не могли пользоваться мобильным приложением.

А еще раньше подобный сбой происходил в приложении "Резерв+". На экране появлялось сообщение о том, что в "Резерв+" произошла техническая проблема

