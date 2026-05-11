У Приват24 стався масштабний збій

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

Як свідчать повідомлення користувачів сервісу у соцмережах, збій почали фіксувати сьогодні, 11 травня, близько 11:30. У застосунок неможливо увійти. Відповідно, неможливо виконати будь-які операції.

У більшості користувачів сервіс не завантажується.

"Помилка виконання операції. Будь-ласка, повторіть пізніше", - йдеться у повідомленні.

Фото: збій застосунку Приват24 (РБК-Україна)

Також деякі користувачі повідомляють про помилку з кодом 502.

У Приват24 вже прокоментували тимчасовий збій.

"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов‘язані з ситуацією", - в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

Оновлено о 12:08

У "ПриватБанку" повідомили про відновлення роботів сервісу.

"Іноді трапляються збої, але ми завжди швидко реагуємо, щоб ви могли користуватися сервісом без затримок", - йдеться у повідомленні.