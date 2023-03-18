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Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час

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Україна, Субота 18 березня 2023 18:29
Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час Фото: Приват24 не працюватиме в ніч на неділю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 19 березня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"19 березня з 00:00 до 03:05 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.

Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час

За їх словами, в цей час роботу сервісів Приват24 буде призупинено.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками.

Нещодавно ми також писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

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