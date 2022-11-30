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ПриватБанк підвищив ставки за депозитами, але вони залишаються в 2-3 рази нижче інфляції

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Україна, Середа 30 листопада 2022 11:22
ПриватБанк підвищив ставки за депозитами, але вони залишаються в 2-3 рази нижче інфляції Фото: ПриватБанк підвищив ставки за депозитами до третини від інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк з 1 грудня 2022 року підвищив ставки за всіма основними видами депозитів. Ці ставки будуть діяти тільки для нових вкладів, а також у разі продовження депозитів на відповідні строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Відтепер вклади у ПриватБанку на строк від 10 до 12 місяців даватимуть 9% річних, на строк від 6 місяців - 8% річних, а трьохмісячні депозити - 7% річних.

Найбільші ставки ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти терміном 18 та 24 місяців - 14% річних. Таку ж процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави.

"Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції", - зазначив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні за останні рік зросли на 26,6%. За офіційним прогнозом уряду, у грудні інфляція досягне 29,3%. У 2023 році ситуація не покращиться - інфляція становитиме 28%.

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