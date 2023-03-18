ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

Новина українською →
Украина, Суббота 18 марта 2023 18:29
Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время Фото: Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 19 марта, онлайн-сервис Приват24 не будет работать из-за регламентных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"19 марта с 00:00 до 03:05 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - сообщили в компании.

Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

По их словам, в настоящее время работа сервисов Приват24 будет приостановлена.

Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками.

Недавно мы также писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить