Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

Завтра, 19 марта, онлайн-сервис Приват24 не будет работать из-за регламентных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"19 марта с 00:00 до 03:05 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - сообщили в компании.

По их словам, в настоящее время работа сервисов Приват24 будет приостановлена.

Напомним, ранее ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками.

Недавно мы также писали об изменениях, касающихся, в частности, популярного приложения "Приват24 для бизнеса".

Добавим, также сообщалось, что ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

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