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ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками: в чому причина

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Київ, Субота 18 березня 2023 15:58
ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками: в чому причина Фото: ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Клієнтів ПриватБанку попереджають про можливі проблеми у роботі з картками в ніч на 19 березня. Це пов'язують із технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Зазначимо, що дане попередження опубліковане в "Приват24 для бізнесу".

"Шановні клієнти, ми робимо ПриватБанк кращим, комфортнішим та ще технологічнішим, тому запланували технічні роботи: У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

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