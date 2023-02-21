ПриватБанк повідомив українцям про важливі зміни. Про що йдеться

ПриватБанк повідомив українцям про зміни, які стосуються зокрема популярного додатку "Приват24 для бізнесу".

Що саме змінилося у застосунку, як це спростить життя користувачам і клієнтам фінансової установи - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які зміни чекають українців-клієнтів ПриватБанку

У фінустанові повідомили, що українці вже зараз можуть скористатися бета-версією оновленого мобільного додатка "Приват24 для бізнесу" для:

Android 3.0.0. Play Market. У розділі "Як приєднатися до бета-тестування" потрібно натиснути кнопку "Приєднатися"

iOS 3.0.0. App Store. Щоб долучитися до тестування, завантажте спочатку TestFlight, а потім бета-версію "Приват24 для бізнесу".

Навіщо це робити?

У прес-службі банку розповіли, що саме змінилося у новій версії застосунку.

Головна сторінка додатка

Спрощено навігацію до переліку пов'язаних компаній. Тепер з головної сторінки можна переглянути доступні компанії та перейти до пов'язаної компанії, а також сортувати та видаляти компанії.

Меню послуг

Єдиний перехід до послуг. На головній сторінці через кнопку "Послуги" (внизу екрана) можна перейти до відповідної послуги.

Бокове меню

У боковому меню (три рисочки в лівому верхньому куті) доступні пункти: "Новини", "Чат онлайн", "Мапа", "Допомога і зворотний зв’язок" та "Налаштування".

Ярлики на головній сторінці

Удосконалено налаштування швидких дій через ярлики на головній сторінці. Ви можете додавати або видаляти їх самостійно. Перед додаванням ярлика на робочий стіл ознайомтеся з функціоналом через підказку "i" біля кожної послуги.

Крім того, оновлена версія "Приват24 для бізнесу" доступна для темної й світлої тем.

Також розширено перелік валют для роботи під час подовженої торговельної сесії для підприємців.

У "Приват24 для бізнесу" підприємці можуть продавати валюту в сумі до 20 тисяч доларів в еквіваленті цілодобово (з урахуванням технічних перерв). Можна налаштувати сповіщення про початок роботи торговельної сесії банку в мобільному додатку (у меню "Налаштування" обрати "Налаштування сповіщень", а потім - "Сповіщення про торговельну сесію").

При цьому ви можете отримувати два повідомлення:

про початок стандартної торговельної сесії (о 10:00)

про початок подовженої торговельної сесії (о 15:00).

А що ще змінилося?

Також відбулися доопрацювання в "Приват24 для бізнесу".

Зокрема, у мобільному додатку для Android (2.14.0) та iOS (2.17.0) додано заборону на російські літери "ы", "э", "ё", "ъ" під час заповнення полів платіжної інструкції "Номер платежу", "Найменування отримувача" і "Призначення платежу". У разі заповнення полів російською бізнес-клієнту відображається підказка: "Заповніть інформацію українською мовою".

У меню "Довідки" можна сформувати довідки українською або англійською мовою.

У разі нестабільного Інтернету під час генерації підпису SmartID або підписання платежу додано коментар до помилки: "Нестабільне інтернет-з'єднання. Будь ласка, повторіть операцію пізніше або змініть мережу".

Тепер під час створення платежу з ярлика "Платіж собі на картку/рахунок" поле "Призначення платежу" заповнюється автоматично.

У разі перерахування коштів з поточного рахунку на картку "Ключ до рахунку" додано опис помилки: "Шановний клієнте! Перерахувати кошти на свою картку "Ключ до рахунку" неможливо. Перевірте, будь ласка, номер картки".

У той же час в вебверсії "Приват24 для бізнесу" тепер у разі тривалого вимкнення зв’язку чи електрики можна здійснювати платежі без Інтернету (ось інструкція щодо того, як здійснити платежі без Інтернету).

Відтак замовити та переглянути довідки за рахунками можна не тільки в меню "Довідки", а ще й у загальному журналі операцій на головній сторінці підприємства або в журналі гривневих платежів. У журналі операцій можна дізнатися статус замовленої довідки та за потреби зберегти її на комп’ютер чи роздрукувати.

Налаштування профілю користувача раніше розміщувалися окремо від налаштувань підприємства. Тепер у налаштуваннях підприємства додано посилання на перехід до налаштувань профілю користувача.

Раніше модуль "Закриття рахунків" було розміщено в налаштуваннях підприємства, а модуль "Відкриття рахунків" підключався окремо з каталогу послуг і розміщувався в додатковому меню на головній сторінці підприємства. Тепер посилання на модуль "Відкриття рахунків" додано поряд з модулем "Закриття рахунків" у налаштуваннях підприємства.