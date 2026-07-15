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Без прив'язки до українських ракет: Fire Point розкрили нові деталі щита FREYJA

16:47 15.07.2026 Ср
2 хв
Як FREYJA захищатиме європейське небо і скільки коштує українська ракета?
aimg Лев Шевченко
Без прив'язки до українських ракет: Fire Point розкрили нові деталі щита FREYJA Фото: FREYJA (скриншот з відео)
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Новий європейський антибалістичний щит FREYJA будуватиметься на принципах відкритої архітектури. Проєкт не матиме жорсткої залежності від ракет-перехоплювачів українського виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана виданню УНН.

Гнучка інтеграція та відкриті протоколи

Проєкт протиракетної оборони FREYJA, до якого офіційно долучилися дев'ять країн Європи, створюється максимально адаптивним. Завдяки відкритій архітектурі країни-учасниці зможуть інтегрувати у систему власні технічні компоненти, радари та командні пункти.

За словами Штілермана, розробники готові підлаштовувати систему під пропрієтарні протоколи країн-партнерів, якщо ті захочуть використовувати власні командні центри замість закупівлі іноземних аналогів.

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Передача технологій та інтелектуальна власність

Головний конструктор Fire Point зазначив, що компанія готова ділитися своєю інтелектуальною власністю та навіть відкривати виробничі підприємства за межами України. Це дозволить європейським партнерам не залежати від постачань з одного джерела.

"Якщо з якихось причин Fire Point не зможе виготовляти ракети або виготовлятиме недостатню кількість – компанія, яка виявить зацікавленість у виготовленні перехоплювачів для системи FREYJA, зможе отримати необхідну технічну документацію і запустити виробництво, сплативши роялті за використання інтелектуальної власності", — пояснив Штілерман.

Дешева альтернатива західним ракетам

Основою комплексу мають стати українські ракети-перехоплювачі сімейства FP-7.x. Ці ракети здатні виконувати дальні перехоплення та мають збільшену бойову частину, але головною їхньою перевагою є ціна.

Вартість українського перехоплювача без головки самонаведення ("сікера") становить пів мільйона доларів, а в повній комплектації — близько 750–800 тисяч доларів. Це в рази дешевше за існуючі західні аналоги, які коштують по кілька мільйонів доларів за одиницю.

Зараз швидкість реалізації щита FREYJA залежить переважно від оперативності європейських партнерів. Досягнуті домовленості вже дозволили отримати необхідні експортні ліцензії та розпочати етап об'єднання всіх елементів системи — від радарів до ракет.

Як коментував РБК-Україна авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, оборонна система ППО FREYJA об'єднає європейські радари та сенсори з фінансово доступними українськими перехоплювачами. Такий підхід дозволяє створити єдиний пан'європейський купол на кшталт ізраїльського "Залізного купола" та повністю переосмислити захист неба на континенті.

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