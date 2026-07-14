Чи зможе FREYJA захистити Європу від ракет РФ: пояснення експерта

У Європі створюють оборонну систему ППО FREYJA на основі Fire Point. Вона об'єднає європейські радари та сенсори з фінансово доступними українськими перехоплювачами.

Про це заявив авіаційний експерт і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в коментарі РБК-Україна .

Храпчинський радить не сприймати FREYJA як класичний зенітний комплекс, що складається лише з пускової установки, радара та командного пункту. За його словами, це глобальна інтеграційна архітектура, яка консолідує оборонні ресурси європейських країн та України.

Суть FREYJA полягає в поєднанні різнородних європейських сенсорів, радіолокаційних станцій та систем наведення з доступними українськими ракетами-інтерцепторами від Fire Point.

"Фактично, такий підхід дозволяє створити єдиний пан'європейський купол на кшталт ізраїльського "Залізного купола" та повністю переосмислити захист неба на континенті", - каже Храпчинський.

Чим FREYJA відрізняється від звичного ППО

На відміну від локальних комплексів протиповітряної оборони типу SAMP/T, які обмежені своїм стандартним набором фізичних компонентів - від пускової та радара до машини заряджання, - FREYJA працює як надбудова вищого рівня, каже експерт.

Система інтегрує десятки таких розрізнених систем у єдину інтелектуальну мережу. Це дозволяє перейти від пасивного відбиття ударів до проактивної роботи. Платформа здатна завчасно передбачати траєкторію загрози, миттєво оцінювати рівень небезпеки та діяти на випередження, залучаючи найефективніший засіб перехоплення в загальній мережі.

"Цей проєкт не просто раціонально використовує наявні ресурси Європи, а й вирішує критичну проблему дефіциту засобів ППО", - зазначає Храпчинський. Завдяки рішенням Fire Point Україна пропонує фінансово доступну альтернативу дорогим закордонним ракетам. Це дозволяє Україні та європейським партнерам будувати власні оборонні потужності та надійно захищати небо без тотальної імпортозалежності.