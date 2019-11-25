Под прицелом: как в "Слуге народа" начали зачистку от проблемных депутатов

"Слуге народа" становится все сложнее удерживать такую же слаженность, как на старте работы Верховной рады. В середине ноября СН лишилась двух своих депутатов – мажоритарщиков Анны Скороход и Антона Полякова, решив исключить их из фракции.

Оба депутата регулярно не голосовали за те законопроекты, по которым у фракции есть консенсус, пояснил первый замглавы фракции Александр Корниенко. "Если человек систематически не согласен с мнением фракции, зачем нам быть вместе?" – сказал Корниенко.

И Скороход, и Поляков утверждают, что полностью поддерживают президента, но наличие у них собственной позиции и инакомыслие – не повод выгонять их из фракции.

В тот же день, когда исключили мажоритарщиков, сложила полномочия представителя Кабинета министров в Раде Ирина Верещук. Она пояснила, что ее видение часто расходится с видением правительства, назначенного "Слугой народа".

Спусковым крючком для этих событий стало голосование за рынок земли в первом чтении. В условиях жесткой критики реформы, у монокоалиции каждый голос был на счету.

Тогда Скороход и еще двое депутатов из "Слуги народа" проголосовали против законопроекта, а Поляков и Верещук совместно с другими 14 членами фракции решили воздержаться. Но этими "зачистками" монобольшинство вряд ли ограничится, и в будущем его ряды могут дальше редеть.

Первые на выход

Анна Скороход – гражданская жена банкира Алексея Алякина, подозреваемого в России в мошенничестве. В 2018 году Алякина по запросу РФ на экстрадицию задержали в Украине, но вскоре отпустили. Во время президентской кампании Скороход была главой территориальной избирательной комиссии в Киевской области от Зеленского.

После старта парламентской кампании она пыталась заручиться поддержкой партии для выдвижения в 96 округе с центром в Вышгороде. Но на этот округ партия направила журналистку "1+1" Ольгу Василевскую-Смаглюк. На то время вакантным оказался другой округ на Киевщине – 93-й, с центром в Мироновке, где на прошлых выборах победил пустившийся в бега Александр Онищенко.

По информации РБК-Украина, на этом округе от "Слуги народа" должна была баллотироваться бывшая гражданская супруга Онищенко гимнастка Анна Ризатдинова. В июне эта информация появилась в СМИ, вызвав скандал. В ответ у Зеленского заявили, что Ризатдинова не пойдет на выборы от "Слуги народа".

На 93 округе Ризатдинова баллотировалась как самовыдвиженец, тогда как политсила президента выдвинула Скороход. Многие потенциальные кандидаты от "Слуги народа" попросту отказывались там баллотироваться, опасаясь, что без помощи Онищенко победить будет сложно, рассказал РБК-Украина один из собеседников в окружении Зеленского.

"Еще во время кампании можно было предполагать, что Скороход – проблемная девушка. Добиваясь поддержки партии, она подняла активистов и волонтеров, которые ходили и упрекали нас в том, что будто бы мы не выдвигаем кандидатами простых людей из народа. В результате мы ее взяли и она победила", – пояснил источник.

На следующий день после рассмотрения законопроекта о земельной реформе Скороход заявила о незаконном задержании ее супруга, связав это с ее позицией по вопросам рынка земли и украинской ГТС. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает причастность партии к задержанию Алякина, в ответ обвинив Скороход и ее супруга в попытке подкупа и влияния на членов энергетического комитета Рады.

Дальше этот конфликт обернулся в виток взаимных обвинений между Скороход и руководством фракции. В "Слуге народа" признают, что во время кампании не придали особого внимания биографии ее мужа, поскольку тогда всплывало много очерняющих материалов против кандидатов и не все они были обоснованы.

"Но буквально с первых дней работы в Раде она отметилась странным поведением в энергетическом комитете, часто не поддерживая позицию фракцию", – сказал изданию один из собеседников в окружении президента.

В отличие от Скороход Антон Поляков присоединился к команде Зеленского еще в период президентской гонки. По информации РБК-Украина, в ЗеКоманду он пришел вместе с Сергеем Гривко, который также впоследствии прошел в парламент, а его кандидатуру для 206 округа предложил руководитель ЗеКоманды в Черниговской области и нынешний замглавы фракции СН в Раде Павел Халимон. Вместе с Поляковым они были доверенными лицами Зеленского на президентских выборах в области.

Проблемы с Поляковым начались еще до того, как он прошел в парламент, жалуются собеседники в "Слуге народа". Во время кампании он упрекал руководство партии в том, что якобы они "сливали" мажоритарные округа, в том числе и 206 округ, где Поляков соперничал с депутатом восьмого созыва от этого же округа Максимом Микитасем.

Став депутатом, Поляков не жалел публичной критики в адрес лидеров "Слуги народа" и инициировал сбор подписей за недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. При этом за неделю до своего исключения из фракции он написал заявление на вступление в партию "Слуга народа" с просьбой возглавить Черниговскую областную ячейку.

По информации издания, вопросы у руководства монокоалиции есть к еще одному депутату-мажоритарщику – Юлии Яцык, победившей в 79 округе в Запорожской области. Голосуя за рынок земли, она нажала кнопку "воздержаться". При этом во время рассмотрения этого вопроса в зале Яцык демонстративно надела шарф с символикой протестующих против рынка земли у стен парламента.

Плакат с аналогичной символикой в Раде повесили и члены фракции "Батькивщина", ставшие главными оппонентами монобольшинства в вопросе земельной реформы. И этот демарш коллеги всерьез возмутил руководство фракции.

"По всем законопроектам Яцык поддерживала позицию фракцию. Но в этот раз она мало того, что не проголосовала, так еще и показательно включила какую-то свою политическую линию. Позиция же других неголосовавших за документ была более конструктивной", – отметил один из собеседников в "Слуге народа".

К слову, исключение из фракции Полякова и Скороход сама Яцык назвала "политической расправой с инакомыслящими".

Группы по интересам

За законопроект о рынке земли не проголосовали также несколько депутатов из условной группы черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка. Члены этой группы общались в отдельно созданном чате, который, по информации издания, насчитывал примерно 70 народных депутатов. Но координация и синхронность в голосовании прослеживалась примерно среди 25 из них, говорит один из источников в окружении Зеленского. Потенциальное укрепление позиций этой группы встревожило и Офис президента.

"Президент дважды встречался с частью депутатов из этой группы. Они общались о том, как дальше будут сотрудничать и куда собираемся дальше двигаться. В итоге они поняли, что тот путь, который им предлагался, не очень правильный. После этого большинство депутатов покинули тот чат", – рассказал один из членов команды президента. По его словам, сейчас группа Павлюка сократилась до десяти человек, включая его родственников, и "с ней был достигнут баланс".

Параллельно в "Слуге народа" существует еще несколько условных групп, но пока в команде президента не видят в них угрозы для целостности фракции. Ранее РБК-Украина уже рассказывало о том, что немало депутатов во фракции так или иначе связаны с олигархом Игорем Коломойским. По разным оценкам эта группа составляет от семи до тридцати депутатов. У этой группы пока нет какой-либо координации, хотя и голосуют большинство из них синхронно, говорят собеседники во фракции.

Накануне голосования за земельную реформу в руководстве фракции не особо рассчитывали на поддержку этого вопроса со стороны так называемой группы Коломойского. Но в итоге почти все из них отдали свои голоса за документ.

По информации издания, в последнее время в "Слуге народа" появилась также неформальная группа депутатов из Днепропетровской области. В основном это мажоритарщики, связанные со Святославом Олейником – одним из соратников Коломойского и новым главой Днепропетровского облсовета. Но их поведение "полностью конструктивное", отметил собеседник в руководстве СН.

Под наблюдением

Формируя команду в сжатые сроки, политсила Зеленского провела в Раду очень разных людей. Часть "слуг народа", особенно мажоритарщики, очевидно, не особо тщательно проверялись партией на предмет их взглядов или прошлого. Впрочем, даже в самой партии не надеялись, что заведут в Раду столько мажоритарщиков.

Яркий пример – история с Романом Иванисовым, который попал в парламент от СН по округу в Ровенской области. По словам генпрокурора, Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней. Тогда как фигурант скандала обвинения отрицает. Фото приговора и указа о помиловании Иванисова в 1996 году в конце прошлой недели обнародовал экс-замглавы АП Януковича и юрист Андрей Портнов.

В "Слуге народа" сначала решили приостановить членство Иванисова во фракции на период проверки, но после публикации Портнова глава фракции Арахамия заявил, что он должен сложить мандат.

Вдобавок многие мажоритарщики, примкнувшие к ЗеКоманде буквально в период парламентской кампании, подзабыли о роли бренда Зеленского и "Слуги народа" в их победе и отказываются следовать линии партии. И в такой конфигурации сделать из фракции монолитную команду – задача не из простых. Хотя, по словам Арахамии, проблемных депутатов во фракции не так уж и много.

"Когда я общался с президентом, мы говорили, что в любом отборе есть так называемая погрешность, то есть право на ошибку. В нашей фракции 254 человека было изначально, то есть 10% – это 25 человек, 5% – это 12 человек. У нас есть только три проблемы пока что. Это даже меньше чем 2%", – заявил Арахамия.

Идея закрепить в законе императивный мандат в случае выхода или исключения депутата из фракции уже видится тупиковой, признают источники в руководстве фракции. С помощью этого инструмента исключенные или вышедшие из монобольшинства депутаты могли бы лишиться мандата, а на их места в Раду зашли бы другие кандидаты. Сопротивляются этой идеи в основном мажоритарщики, которые также советуются между собой в отдельном чате.

"Когда-то Дубилет создал для них отдельный чат. И во многом их сплоченность во время голосования, в частности по акцизам в госбюджете на 2020 год – результат их координации внутри этого чата", – пояснил изданию один из собеседников в окружении Зеленского.

После исключения Скороход и Полякова в "Слуге народа" договорились разработать некий этический кодекс, где будет предусмотрено за что и при каких условиях депутат може лишится членства во фракции. "Мы поручили нашим юристам разработать положение о фракции. Мы проголосуем за него на следующей неделе, когда соберется фракция", – рассказал Арахамия в прошлый четверг.

Сейчас, по информации издания, в руководстве фракции собираются анализировать голосования за "чувствительные для президента вопросы", как например, Избирательный кодекс. Его в "Слуге народа" планируют принять до конца года. Кроме того, наверняка непросто для партии власти пройдет второе чтение проекта о рынке земли. По результатам этих голосований фракция будет принимать соответствующие кадровые решения и, очень вероятно, может попрощаться с "несогласными".