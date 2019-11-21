Арахамия: Иванисов должен сложить депутатский мандат

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия отреагировал на публикацию приговора Иванисову

Нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов после публикации приговора и указа о помиловании за изнасилование должен добровольно сложить мандат. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, обнародованные юристом Андреем Портновым документы выглядят настоящими.

"Сейчас нет сомнений, что эта информация верная. Потому что она идет из нескольких СМИ. Если она верна, то будем настаивать .. будем на него оказывать какое-то общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что тот факт, что в 1996 году президент Украины Леонид Кучма уже через несколько месяцев после приговора помиловал Иванисова, не повлияет на решение фракции о его исключении.

"Это никоим образом не повлияет. Из фракции мы его точно исключаем. Здесь не может быть никаких дополнительных условий", - отметил Арахамия.

Отвечая на вопрос, пройдут ли дополнительные проверки нардепов "Слуги народа" из-за ситуации с Иванисовым, он объяснил, что не знает действенных способов это сделать.

"Мы заправшивали информацию о справках по реестрам. В реестрах, если проверить, никак эти данные не отражены…А каким образом проверять депутатов? Какое может быть средство проверки? Я просто не знаю, каким образом эту информацию получили. Мы можем проверять только теми возможностями, которые у нас есть. А эти возможности - проверка по реестрам", - добавил глава фракции.

Напомним, на фоне скандала Иванисов сам вышел из "Слуги народа" после обвинений в судимости. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции. По официальным данным, в 1990-х он был осужден за изнасилование.

Накануне в Генпрокуратуре не могли подтвердить, что судимость нардепа за изнасилование погашена.