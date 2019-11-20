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Зеленский о нардепах: уже пора менять и этих

Новости » Политика     20.11.2019 - 10:04
Зеленский о нардепах: уже пора менять и этих
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что страна "должна быть свежая"

Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов. Об этом он сказал на встрече с школьниками-участниками форума.

Зеленський отметил, что страна "должна быть свежая".

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Всеукраїнському форумі «Україна зростає разом зі мною».

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".

Ранее РБК-Украина писало, что в случае раскола в фракции "Слуга народа" останется 100 человек. Ядро фракции насчитывает примерно сто человек. Это и списочники, и лояльные к президенту мажоритарщики, а также люди из условной группы "квартала", ориентирующейся на ОП.

Кроме того, сообщается, что в фракции "Слуга народа" до 30 депутатов от олигарха Игоря Коломойского.

Отдельную группу внутри фракции "Слуга народа" хочет спроектировать черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, работавший с командой Владимира Зеленского во время президентской кампании.

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