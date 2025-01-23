Присутність миротворців в Україні - це фактичний вступ до НАТО, - експерт

Якби країни НАТО відправили свої війська на лінії розмежування в Україні, це був би фактичний вступ країни до Альянсу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів дипломат і радник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.