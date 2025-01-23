"Може бути більше чи менше". Зеленський пояснив заяву про 200 тисяч миротворців
Президент Володимир Зеленський уточнив свою заяву щодо можливої чисельності миротворчих військ в Україні. Він пояснив, що кількість може бути як більшою, так і меншою, залежно від чисельності української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю Bloomberg на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Глава держави заперечив, що говорив про необхідність розміщення в Україні 200 тисяч миротворців.
"Я не сказав, до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав, я сказав - це може бути більше, може бути менше", - пояснив Зеленський.
Президент додав, що для стримування російських військ в Україні повинна бути мільйонна армія. Від того, якою буде чисельність українських сил, буде залежати кількість необхідного миротворчого контингенту.
"Якщо ми зменшимо армію на 200 тисяч, на 300 тисяч, на 500 тисяч - це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми зменшились. Ось про що я говорив", - уточнив він.
Заява Зеленського про миротворців
Раніше на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський озвучив кількість у 200 тисяч миротворців, які необхідні для забезпечення стабільного миру в Україні.
"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - сказав глава держави.
При цьому Зеленський наполягає на участі військових США у миротворчому контингенті в Україні. Він застеріг, що участь лише європейських військ у миротворчій місії може розділити НАТО.
За словами президента України, розміщення миротворців обговорювали з Францією, Польщею та країнами Балтії, також йдуть обговорення з Британією.
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