Присутствие миротворцев в Украине - это фактическое вступление в НАТО, - эксперт
Если бы страны НАТО отправили свои войска на линии разграничения в Украине, это было бы фактическое вступление страны в Альянс.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал дипломат и советник Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.
"Если было бы четко согласовано, было согласие РФ на присутствие войск НАТО на линии разграничения после того, как будет достигнуто перемирие, то это и было бы наше фактическое вступление в НАТО", - считает Велеловский.
Он отметил, что тогда Украину защищали бы войска стран НАТО.
"Если будет согласие Кремля, то какие проблемы? Они там могут стоять так долго, пока мы не станем членами НАТО. Почему бы нет. Но неизвестно, кто будет за это платить. Но это другой вопрос", - добавил эксперт.
Отправка миротворцев в Украину
Напомним, идею размещения миротворческих войск в Украине предложил президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году. Он также предлагал обучать ВСУ на территории Украины.
Однако большинство стран ЕС и НАТО пока не готовы отправить своих миротворцев в Украину.
В частности, министр обороны Германии заявлял, что Берлин готов обсудить эту идею, но только при условии, что Россия на это согласится.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев - это один из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру.
На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский озвучил количество в 200 тысяч миротворцев, которые необходимы для обеспечения стабильного мира в Украине.
Позже он пояснил, что количество миротворцев может быть как больше, так и меньше, в зависимости от численности украинской армии.
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