ua en ru
Чт, 23 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Присутствие миротворцев в Украине - это фактическое вступление в НАТО, - эксперт

Четверг 23 января 2025 20:02
UA EN RU
Присутствие миротворцев в Украине - это фактическое вступление в НАТО, - эксперт Фото: присутствие миротворцев в Украине будет означать фактическое вступление страны в НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Если бы страны НАТО отправили свои войска на линии разграничения в Украине, это было бы фактическое вступление страны в Альянс.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал дипломат и советник Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

"Если было бы четко согласовано, было согласие РФ на присутствие войск НАТО на линии разграничения после того, как будет достигнуто перемирие, то это и было бы наше фактическое вступление в НАТО", - считает Велеловский.

Он отметил, что тогда Украину защищали бы войска стран НАТО.

"Если будет согласие Кремля, то какие проблемы? Они там могут стоять так долго, пока мы не станем членами НАТО. Почему бы нет. Но неизвестно, кто будет за это платить. Но это другой вопрос", - добавил эксперт.

Отправка миротворцев в Украину

Напомним, идею размещения миротворческих войск в Украине предложил президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году. Он также предлагал обучать ВСУ на территории Украины.

Однако большинство стран ЕС и НАТО пока не готовы отправить своих миротворцев в Украину.

В частности, министр обороны Германии заявлял, что Берлин готов обсудить эту идею, но только при условии, что Россия на это согласится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев - это один из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский озвучил количество в 200 тысяч миротворцев, которые необходимы для обеспечения стабильного мира в Украине.

Позже он пояснил, что количество миротворцев может быть как больше, так и меньше, в зависимости от численности украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине
NEWS
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
Трамп призвал ОПЕК снова снизить цену на нефть, чтобы остановить войну РФ против Украины
DAILY
"Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации