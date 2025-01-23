Присутствие миротворцев в Украине - это фактическое вступление в НАТО, - эксперт

Фото: присутствие миротворцев в Украине будет означать фактическое вступление страны в НАТО (Getty Images)

Если бы страны НАТО отправили свои войска на линии разграничения в Украине, это было бы фактическое вступление страны в Альянс.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал дипломат и советник Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.