Німеччина готова відправити миротворців в Україну, але якщо РФ на це погодиться, - Пісторіус
Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.
Зокрема, Пісторіус підтримав інших європейських політиків, заявивши, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.
"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", - сказав він.
За його словами, необхідно, щоб і Україна, і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.
"З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - сказав він.
Європейські миротворці в Україні
Нагадаємо, що обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон раніше озвучував ідею розміщення європейських військ на території України у форматі миротворчої місії у разі замороження конфлікту.
Водночас в Італії Міністерство оборони та МЗС заявили, що участь італійських солдатів у такій місії можлива лише після завершення бойових дій. Там також підкреслили необхідність забезпечення надійних гарантій безпеки для України.
Нещодавно Politico дізналося деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами, яка відбудеться 18 грудня. Однією із тем буде миротворча місія в Україні.
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