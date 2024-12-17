Німеччина готова відправити миротворців в Україну, але якщо РФ на це погодиться, - Пісторіус

Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

Зокрема, Пісторіус підтримав інших європейських політиків, заявивши, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", - сказав він.

За його словами, необхідно, щоб і Україна, і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.

"З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - сказав він.

Європейські миротворці в Україні

Нагадаємо, що обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон раніше озвучував ідею розміщення європейських військ на території України у форматі миротворчої місії у разі замороження конфлікту.

Водночас в Італії Міністерство оборони та МЗС заявили, що участь італійських солдатів у такій місії можлива лише після завершення бойових дій. Там також підкреслили необхідність забезпечення надійних гарантій безпеки для України.