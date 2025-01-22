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Зеленський сказав, скільки миротворців знадобиться для безпеки України

Середа 22 січня 2025 04:20
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Зеленський сказав, скільки миротворців знадобиться для безпеки України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після укладення угоди про припинення вогню, для запобігання нового нападу Росії, Україні будуть потрібні європейські миротворці. Їхня чисельність має бути не менше 200 тисяч.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - сказав глава держави на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Це число приблизно відповідає розміру всієї французької армії, яка, за оцінками Міністерства оборони Франції 2020 року, становила трохи більше ніж 200 тисяч осіб.

Зеленський заявив, що щонайменше така кількість військ знадобиться як гарантія безпеки, якщо чисельність військ РФ становить 1,5 мільйона осіб, а в України тільки половина цього числа.

Президент також зазначив, що така сила буде лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки.

Нагадаємо, на початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що введення іноземних військ-миротворців є одним із найкращих інструментів, щоб примусити Російську Федерацію до миру.

"Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - заявив президент.

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