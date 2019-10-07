Пристайко уточнил сроки разведения войск на Донбассе

Разведение войск в Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики несколько дней назад обстреляли Золотое.

"Сегодня должно было начаться разведение. Об этом договорились в Минске. К сожалению были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Наше решение было о том, что разведение начинается на 7 день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов. Именно поэтому нам надо теперь ждать, пока произойдет следующие 7 дней, которые должны доказать, что стороны готовы к дальнейшим шагам, как разведение ", - заявил Пристайко.

Напомним, 4 октября боевики из минометов обстреляли участок разведения в Золотом.

Отметим, что в Вооруженных силах Украины заявили о готовности приступить к процессу разведения сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил должен состояться 7 октября.