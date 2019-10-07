Пристайко уточнив терміни розведення військ на Донбасі

Розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалось через нещодавні обстріли бойовиків. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілів, але бойовики декілька днів тому обстріляли Золоте.

"Сьогодні мало б початись розведення. Про це домовились в Мінську. Нажаль були обстріляні декілька днів тому і Петрівське і Золоте. Наше рішення було про те, що розведення починається на 7 день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілів. Саме тому нам треба тепер чекати, поки відбудеться наступні 7 днів, які мають довести, що сторони готові до подальших кроків, таких як розведення", - заявиви Пристайко.

Нагадаємо, 4 жовтня бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому.

Зазначимо, що у Збройних силах України заявили про готовність приступити до процесу розведення сил в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотом. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що розведення сил має відбутися 7 жовтня.