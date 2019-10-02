ВСУ готовы к разведению сил на Донбассе

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Процесс реализовывается на основе достигнутых ранее договоренностей

В Вооруженных силах Украины заявили о готовности приступить к процессу разведения сил (войск) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций, а также позволит провести разминирование территорий.

"Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что основным условием для начала разведения войск является соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - говорится в сообщении.



Также в ведомстве отметили, что на сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Отмечается, что ВСУ во время разведения будут предоставлять помощь мирному населению, а также сотрудничать с местными властями в рамках реализации гуманитарных проектов. Проекты по восстановлению инфраструктуры остановлены не будут.

Также в Минобороны предупредили, что если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать в соответствии с законом о праве военнослужащих использовать оружие в случае угрозы их жизни.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Минске касательно урегулирования ситуации на Донбассе, стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил должно состоятся 7 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подписала "формулу Штайнмайера".