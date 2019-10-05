Боевики из минометов обстреляли участок разведения в Золотом

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Оккупанты применили минометы 82-го калибра

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в субботу, 4 октября, зафиксировала факт минометного обстрела населенного пункта Золотое-4, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, сегодня российско-оккупационные войска из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм обстреляли позиции украинских военных в участке разведения №2 вблизи Золотого-4. Накануне данный участок был обстрелян из гранатометов и пулеметов.

Кроме того, использование боевиками запрещенного минскими соглашениями вооружения было зафиксировано 4 октября. Оккупанты из минометов 120-го и 82-го калибров били по украинским позициям вблизи Зайцевого, Пивничного, Крымского, Луганского, Новолуганского. Вблизи Богдановки наемники применили гранатометы.

"Украинская сторона СЦКК немедленно сообщила об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Министерстве обороны пояснили, что главным условием для начала процесса разведение сил и средств на Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 дней. Тогда же в ведомстве рассказали, как будет происходить процесс отвода.