Пристайко: резолюция ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Резолюция подтвердила, что Крым - территория Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что считает принятую резолюцию ООН по Крыму дополнительным прогрессом к нормандскому саммиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию во время голосования в США.

"Дополнительный прогресс к нормандскому саммиту. Генассамблея ООН приняла обновленную и усовершенствованную резолюцию о милитаризаци Крыма. Мы благодарны каждому государству, которое проголосовало "за". Крым - это Украина. Еще раз подчеркнул вчера и в Париже, и в Нью-Йорке", - написал Пристайко.

Напомним, представители российской власти заявляют, что проект резолюции содержит "неприемлемые обвинения в адрес России".

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 стран-участниц Генассамблеи ООН.

В МИД Украины заявили, что резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий Украины.