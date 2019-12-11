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Пристайко: резолюция ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту

Новости » Политика     11.12.2019 - 02:42
Пристайко: резолюция ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Резолюция подтвердила, что Крым - территория Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что считает принятую резолюцию ООН по Крыму дополнительным прогрессом к нормандскому саммиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию во время голосования в США.

"Дополнительный прогресс к нормандскому саммиту. Генассамблея ООН приняла обновленную и усовершенствованную резолюцию о милитаризаци Крыма. Мы благодарны каждому государству, которое проголосовало "за". Крым - это Украина. Еще раз подчеркнул вчера и в Париже, и в Нью-Йорке", - написал Пристайко.

Пристайко: резолюция ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту

Напомним, представители российской власти заявляют, что проект резолюции содержит "неприемлемые обвинения в адрес России".

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 стран-участниц Генассамблеи ООН.

В МИД Украины заявили, что резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий Украины.

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