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МИД Украины: резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий

Новости » Политика     10.12.2019 - 12:13
МИД Украины: резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

МИД поблагодарило ООН за поддержку в борьбе с российской агрессией

Министерство иностранных дел Украины заявило, что принятая резолюция Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) по Крыму является важной составляющей усилий по деоккупации украинских территорий. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

Как сообщили в МИД, принятие резолюции продемонстрировало беспокойство международного сообщества действиями России по милитаризации Крымского полуострова. Также в министерстве отметили важность данного документа в борьбе по деоккупации украинских территорий.

"Обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины с де-оккупации временно оккупированных территорий нашей страны, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - отметили в МИД.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюция призывает Россию вывести войска и прекратить оккупацию Крыма. За проголосовали 63 представителя, 19 выступили против.

Ранее, 14 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

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