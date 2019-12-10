В России отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

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Документ, в котором говорится о незаконности аннексии и милитаризации Крыма, в России назвали "искаженным"

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на резолюцию ООН по Крыму, в которой Россию призывают вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Представители российской власти заявляют, что проект содержит "неприемлемые обвинения в адрес России".

"Указанный проект вносится в Генассамблею вторую сессию подряд. Он содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов", - говорится в заявлении.

Также в МИД РФ пожаловались на то, что тезисы о милитаризации Крыма якобы неправдивые.

"До 2014 года в соответствии с российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота одна только Россия имела право дислоцировать на полуострове до 25 тыс. военнослужащих, хотя реальный показатель был ниже - 12 тысяч. Всего вместе с украинским контингентом на полуострове тогда было размещено 27 тыс. военных, в то время как сейчас их количество там не достигает такого уровня", - заявили в МИД, не уточнив сколько военных РФ находится в Крыму сейчас, когда украинской армии там нет.

По словам российских властей, по сравнению с прошлым годом снизилось количество сторонников резолюции.

"Количество сторонников резолюции снизилось с 66 до 63, еще большее число делегаций (111 против 108) воздержались или вовсе уклонились от участия в голосовании", - заявили в МИД РФ.

Ранее в России заявили, что резолюция по Крыму, призвана помешать саммиту в Париже, который состоялся 9 декабря. По их словам, украинское постоянное представительство якобы намеренно увязало дату нормандского саммита с голосованием на Генассамблее ООН.

В МИД Украины заявили, что резолюция ООН является важной частью по деоккупации территорий Украины. Как сообщили в МИД, принятие резолюции продемонстрировало беспокойство международного сообщества действиями России по милитаризации Крымского полуострова.