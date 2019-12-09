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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Новости » Политика     09.12.2019 - 19:49
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Иллюстративное фото (nog.ch)

В ООН призвали Россию вывести войска и прекратить оккупацию Крыма

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Постоянного представительства Украины в ООН.

Так, резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в заявлении.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Положение резолюции

Напомним, что 14 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Как известно, 6 ноября украинская делегация в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главной целью обновленной резолюции является принуждение Российской Федерации вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

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