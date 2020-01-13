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Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ

Новости » Политика     13.01.2020 - 16:02
Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина настаивает на немедленной передаче черных ящиков

На сегодня нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.

По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.

"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках", - подчеркнул министр он, добавив, что Франция и Boeing также должны быть вовлечены в процесс.

Напомним, ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета проведут в Украине.

Также сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.

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