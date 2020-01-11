Черный ящик со сбитого самолета отправят для расшифровки во Францию

Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Записи с бортового самописца будут отправлены для расшифровки во Францию

Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Shahraranews.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - сказал он, добавив, что у Ирана есть соглашение о сотрудничестве с Францией по расшифровке черных ящиков.

Кроме того, Иран попросил Канаду, Францию ​​и США доставить свое программное и аппаратное обеспечение для расшифровки черного ящика, однако, как завили в Иране, они не согласились.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета.

Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что расследование может занять от одного до двух лет. Он также заявил, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черных ящиков, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Ранее в Иране заявили, что оба черных ящика с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.