Пристайко: поки немає дати передачі чорних скриньок літака МАУ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна наполягає на негайній передачі чорних скриньок

На сьогодні немає конкретної дати, коли Іран передасть Україні чорні скриньки літака МАУ, який був збитий 8 січня. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Reuters.

За його словами, Іран взяв на себе зобов'язання надати Україні чорні ящики.

"Чого у нас немає, так це конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній передачі чорних скриньок", - заявив Пристайко.

Він також зазначив, що українські слідчі повинні займати центральне місце в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані.

"Ми хочемо, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів на самих чорних скриньках", - підкреслив міністр, додавши, що Франція і Boeing також повинні бути залучені в процес.

Нагадаємо, раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака проведуть в Україні.

Також повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції.