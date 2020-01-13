ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: поки немає дати передачі чорних скриньок літака МАУ

Новини » Політика     13.01.2020 - 16:02
Пристайко: поки немає дати передачі чорних скриньок літака МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна наполягає на негайній передачі чорних скриньок

На сьогодні немає конкретної дати, коли Іран передасть Україні чорні скриньки літака МАУ, який був збитий 8 січня. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Reuters.

За його словами, Іран взяв на себе зобов'язання надати Україні чорні ящики.

"Чого у нас немає, так це конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній передачі чорних скриньок", - заявив Пристайко.

Він також зазначив, що українські слідчі повинні займати центральне місце в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані.

"Ми хочемо, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів на самих чорних скриньках", - підкреслив міністр, додавши, що Франція і Boeing також повинні бути залучені в процес.

Нагадаємо, раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака проведуть в Україні.

Також повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції.

В Європі рекомендують уникати польотів над Іраном
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранЧерный ящикВадим ПристайкоЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся