Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ проведут в Украине

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Участие в работе по расшифровке примет французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине. Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

Как писало РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что наше государство получило доступ к черным ящикам самолета.

Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечало, что расследование может занять от одного до двух лет. Также сообщалось, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черные ящики, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Подчеркнем, ранее в Иране заявляли, что оба черных ящика с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.