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Иран не пытается переложить вину на США за сбитый украинский самолет, - Пристайко

Новости » Политика     13.01.2020 - 15:30
Иран не пытается переложить вину на США за сбитый украинский самолет, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко добавил, что никто не избежит наказания

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

При этом Пристайко добавил, что Иран взял полную ответственность за авиакатастрофу украинского самолета и пообещал, что никто не избежит наказания.

"Но что я вижу и мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбным странам", но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания ", - отметил он.

Также он подчеркнул, что Иран выполнит часть своих обязательств.

"И еще один момент, о котором четко сказал президент Ирана: не забывайте, что половина пассажиров самолета были граждане Ирана. Поэтому и Иран выполнить часть своих обязательств", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу в Иране по трем статьям Уголовного Кодекса.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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