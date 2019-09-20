Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали "формулу Штайнмайера"

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не был согласован текст так называемой "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Как пояснил Пристайко, украинская сторона на заседании в Минске должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", однако в ТКГ возникли некоторые "технические недоразумения"

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - рассказал он.

Глава МИД добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания ТКГ. Он подчеркнул, что все изменения в тексте "формулы Штайнмайера" должна согласовать контактная группа.

"Возможно, к этому тексту будет что-то добавлено или отнято - потому что именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить ТКГ", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее в Офисе президента анонсировали, что министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснит ситуацию, которая возникла вокруг согласования "формулы Штайнмайера" в Минске. В ОП добавили, что удивлены заявлениями главы МИД.

Также РБК-Украина писало, что министры иностранных дел Германии и России обсудили вопрос реализации "формулы Штайнмайера" для решения конфликта на Донбассе. Также стороны обсудили разведения сил в Петровском и Золотом.