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В РФ опубликовали представленную в Минске "формулу Штайнмайера"

Новости » Политика    19.09.2019 - 13:13
В РФ опубликовали представленную в Минске "формулу Штайнмайера"
Фото: представитель России в контактной группе Борис Грызлов (kremlin.ru)

Украина вчера отказалась ставить подпись под этой редакцией

В России опубликовала согласованный текст так называемой "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе, от которой накануне в Минске отказалась украинская сторона. Текст документа обнародовала газета "Коммерсант".

В частности, согласованная на встрече советников лидеров "нормандской четверки" редакция прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Согласно ей, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в оккупированных районах. При этом выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и законом, который регулирует местные выборы в ОРДЛО.

Также предлагается, что особый статус Донбасса будет временно действовать до публикации выводов ОБСЕ о прошедших выборах, после чего вступит в силу на постоянной основе. Предполагается, что российская сторона настаивает на включении данной формулировки в закон об особом статусе и в Конституцию Украины.

В РФ опубликовали представленную в Минске &quot;формулу Штайнмайера&quot;

Фото: "формула Штайнмайера" в российской редакции

Отметим, украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия имплементации "формулы Штайнмайера". Киев не имеет принципиальных возражений, но в то же время настаивает, что сначала должно быть полное прекращение огня, вывод российских войск, обеспечение работы ЦИК, украинских партий и СМИ, а также возврат контроля над границей с РФ.

Также вчера сообщалось, что Россия заблокировала дату разведения сил на Донбассе.

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Новости Украины ДонбассМинскформула Штайнмайера
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